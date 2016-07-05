Калуга, 5 июля, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Девять калужских добровольцев приняли участие в фасовке продуктов, которая состоялась в рамках всероссийского добровольческого проекта «Народный обед». Проект реализуют Фонд продовольствия «Русь» и служба помощи «Милосердие».

Фото миссионерского отдела Калужской епархии

Как сообщили 4 июля корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии ней приняли участие, за первые два часа работы добровольцы расфасовали 5 тысяч порций обедов, которые раздадут малообеспеченным, многодетным и неполным семьям.

В состав «народных обедов» в Калуге вошли фасоль, гречка, макароны, геркулес и рис. Организаторы проекта планируют развить схему передачи наборов нуждающимся и расширить в регионе круг тех, кто сможет регулярно получать продуктовые наборы.

Также Калужская добровольческая служба «Милосердие» планирует организовать социальную столовую для малообеспеченных семей в рамках проекта «Крепкая семья — Калуга».

Первая фасовка «народных обедов» в Калуге прошла в Центре гуманитарной помощи. Настоятель храма «за лавками» протоиерей Георгий Казанцев совершил молебен перед началом доброго дела.