Мурманск, 5 июля, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Более 5000 пользователей проголосовали за мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», который в народе называют «Алёшей». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, конкурс по отбору символов для изображений на новых банкнотах Банка России достоинством 200 и 2000 рублей проводится на сайте Твоя-Россия.рф.

Elena Nalivaiko Алеша

Отметим, мурманский мемориал был открыт 19 октября 1974 года — к 30-летию разгрома немецких войск в Заполярье. «Изначально монумент предполагалось установить на площади «Пять Углов» — главной площади Мурманска, но затем для его установки выбрали сопку Зелёный Мыс, возвышающуюся над городом и Кольским заливом на 173 метра», — сказано на сайте-платформе для голосования.

Напомним, высота самого монумента составляет 35,5 метра, по этому показателю статуя «Алёша» уступает в России лишь скульптуре «Родина-мать» в Волгограде.

Как сообщало ИА REGNUM, кампания по выбору изображения на купюрах в 200 и 2 000 рублей стартовала 28 июня.

Банк России планирует выпустить новые банкноты в 2017 году. Ожидается, что пополнение номинального ряда банкнот упростит расчёты жителей России за товары и услуги, не изменив объём наличных денег в обращении.