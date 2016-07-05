Нарьян-Мар, 5 июля, 2016, 10:51 — ИА Регнум.



Фемида

В Ненецком автономном округе завершено расследование уголовного дела по обвинению начальника Управления имущественных и земельных отношений в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

По версии следствия, в январе — феврале 2015 года чиновник договорился с представителем общества с ограниченной ответственностью за взятку в сумме 5 млн рублей составить положительный акт о приемке работ по рекультивации земель на одном из объектов газоконденсатных месторождений НАО.

Реализуя преступный умысел, чиновник собственноручно изготовил и подписал необходимые документы, в которых подтвердил ложные сведения о фактическом исполнении первого этапа рекультивации земель на объекте, за что получил часть требуемой суммы в размере 2,5 млн рублей, обещая обеспечить официальное подтверждение выполнения договорных обязательств. Однако исполнить взятые на себя обязательства должностное лицо не смогло по независящим от него обстоятельствам, так как было задержано с поличным сотрудниками РУФСБ при передаче части денежных средств.

В настоящее время чиновник находится под домашним арестом.

Нярьян-Марский городской суд удовлетворил ходатайство следователя следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО и наложил арест на квартиру обвиняемого, расположенную в Московской области.

Уголовное преследование посредника в передаче взятки и взяткодателя прекращено в связи с тем, что они активно способствовали расследованию преступления.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.