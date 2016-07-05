Стамбул, Турция, 5 июля, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможной причастности к теракту в аэропорту имени Ататюрка (Стамбул) выходцев из Дагестана (Россия), Киргизии и Таджикистана, сообщает телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, арестовано 30 человек. «Вы видите, что среди арестованных есть выходцы из Дагестана, Киргизии и Таджикистана», — сказал Эрдоган.

Он также пояснил, что следствие по-прежнему уверено, что теракт в аэропорту Стамбула организован террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

28 июня в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле прогремела серия взрывов, совершенных террористами-смертниками. По последним данным, в результате теракта погибли 43 человека и еще 239 получили ранения различной степени тяжести.