Ярославль, 5 июля, 2016, 10:44 — ИА Регнум. В Ярославской области с 15 по 17 июля пройдет III фестиваль «Ростовская финифть». Мероприятие объединит в одном арт-пространстве разные направления живописи по эмали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль».

В программе фестиваля запланированы выставки, концерты, ярмарка, различные мастер-классы для взрослых и детей, а также круглый стол о проблемах эмальерного искусства с участием научного и экспертного сообщества.

Финифть — художественный промысел, успешно существующий в Ростове Великом уже третье столетие. Уже в начале XX века Ростовский музей занимался изучением финифти, формированием коллекции и пропагандой промысла. Эта работа идет и сейчас, и коллекция финифти «Ростовского кремля» является крупнейшей в стране.

Часть ее представлена в постоянной экспозиции музея, часть — предлагается посетителям временных выставок, в том числе передвижных, в России и за рубежом. Сотрудники музея «Ростовский кремль» в последние десятилетия стали ведущими учеными в отрасли изучения финифти, результаты их исследований публикуются в материалах научных конференций и сборниках статей по истории и искусствоведению.