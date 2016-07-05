Москва, 5 июля, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Правительство РФ одобрило проект соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и Кубой о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

rosatom.ru Росатом

Росатому совместно с МИД России поручено провести переговоры с кубинской стороной и по достижении договоренности подписать соглашение, разрешив вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.