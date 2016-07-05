Якутск, 5 июля, 2016, 11:08 — ИА Регнум. В Якутске собака набросилась на ребенка во дворе дома. Мать девочки не смогла отогнать собаку, так как на руках у нее был младенец. Пёс был без намордника и сорвался с поводка, сообщает ИА REGNUM.

Meli1670 Зубы собаки

«Дочке зашили пять ран в районе шеи и предплечья, — сообщила News.Ykt.ru мама пострадавшей девочки. Врач, который зашивал раны, сказал, что ребенок родился в рубашке: еще чуть-чуть, и собака задела бы сонную артерию». По её словам, подбежавший к ней и детям пёс не рычал, внешне не выказывал никаких признаков агрессии: «Мы не испугались. Когда он подбежал к нам, мы вместе с детьми сумели увернуться от него. Хозяйка пыталась удержать его, но не смогла. Собака накинулась на нас во второй раз. Все произошло за считаные секунды».

Как рассказал руководитель Клуба бойцовских собак в Якутске Дмитрий Костромитин, хозяйка пса находится в шоковом состоянии и приняла решение усыпить собаку. «Питбуль молодой, ему всего год, сам по себе он абсолютно не агрессивный. Я прекрасно знаю его генеалогическое древо. Так получилось, что в тот день хозяйка питбуля забыла дома намордник, когда выходила на прогулку со своим питомцем. К тому же сорвался карабин на поводке. Собака подбежала к ребенку, но не с целью напасть, а с желанием поиграть. В это время прохожие начали неистово махать руками, кричать, питбуль воспринял это как угрозу его хозяйке и кинулся на того, кто оказался рядом. К несчастью, это был ребенок», — объяснил причины нападения Дмитрий Костромитин. По его словам, хозяйка собаки пытается выйти на связь с родителями пострадавшего ребенка, готова оказать им помощь.

После этого инцидента в соцсетях жители Якутска призывают владельцев собак не выводить на улицу своих питомцев без намордников.