Москва, 5 июля, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Биржевой курс российского рубля снизился к доллару США и евро в начале торгов 5 июля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

По состоянию на 10:34 мск, доллар подорожал к рублю на 25,25 копейки и составил 64,1875 рубля. Евро вырос на 36,75 копейки — до 71,7050 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро на 5 июля. Курс доллара США снизился на 33,21 копейки до 63,6844 рубля. Евро упал на 19,66 копейки и составил 70,8553 рубля.