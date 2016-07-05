Псков, 5 июля, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Прокуратура Псковской области в ходе проверки установила многочисленные нарушения прав лиц, содержащихся под стражей с городском следственном изоляторе (СИЗО). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-служб ведомства, речь идёт о нарушениях законодательства, связанных с несоблюдением минимального размера санитарной площади на одного заключённого; требований к раздельному содержанию подозреваемых и обвиняемых с учётом квалификации совершенных ими преступлений; порядка рассмотрения обращений, поступивших от заключенных; ненадлежащим санитарным состоянием камер.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

В этой связи прокуратурой области в адрес начальника УФСИН России по Псковской области Юрия Лымаря внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. В суд направлено исковое заявление об обязании ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области устранить нарушения требований пожарной безопасности. В отношении учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч.4 ст.20.4 КоАП РФ.

Напомним, следственный изолятор №1, расположенный на улице Некрасова в Пскове, — самое старое сооружение уголовно-исполнительной системы области. Его здание относится к памятникам архитектуры и градостроительства XIX века: Псковский тюремный замок был открыт при царе Александре I в 1805 году.