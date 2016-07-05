Москва, 5 июля, 2016, 10:32 — ИА Регнум. В России в I квартале 2016 года с реализации снято порядка 400 тонн плодовоовощной продукции, из них более 50% составляет импортная продукция — около 210 тонн. В 2015 году с реализации снято более 780 тонн плодоовощной продукции (около 70% составляет импортная продукция — свыше 530 тонн), сообщили в Роспотребнадзоре.

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«В I квартале 2016 года было исследовано 23 тысячи проб плодовоовощной продукции. Удельный вес проб плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов, составил 0,9%. При этом по импортной пищевой продукции данный показатель выше — 1,3%, а по импортному картофелю — 1,4%. По микробиологическим показателям удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 2%», — говорится в официальном сообщении.

Ситуация по надзору за плодоовощной продукцией остается на контроле Роспотребнадзора.