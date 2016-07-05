Вологда, 5 июля, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Следователи Череповца проводят доследственную проверку по факту гибели 15-летнего подростка в реке Угла в поселке Шексна. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Вологодской области.

JuergenPM Вода. Галька

По данным следствия, 4 июля 2016 года около 15 часов в поселке Шексна у парка в реке Угла во время купания утонул 15-летний школьник из Череповца. Как выяснилось, он с приятелем и братом отдыхали в многолюдном месте на реке. Когда мальчик начал тонуть в месте, где глубина около 2,5 метров, его заметили находящиеся рядом люди. Купавшаяся рядом женщина попыталась оказать ему помощь, удержать за руку и вытянуть из воды, но это ей не удалось. Другие купальщики также ныряли за мальчиком, пытаясь его спасти, но его не обнаружили. Тело ребенка извлекли специалисты МЧС. По предварительным данным, пляж специальным образом для купания не оборудован.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кроме того, следователем также проверяются обстоятельства гибели 4 июля 2016 года Шекснинском районе 27-летнего мужчины, который, по предварительным данным, около 16 часов купался с 5-летним сыном на реке Шексна близ деревни Речная Сосновка, плавая на матрасе. Когда матрас перевернулся и мальчик начал тонуть, отец вытолкнул его из воды, а сам утонул.