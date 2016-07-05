Владивосток, 5 июля, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Создание нового территориального деления РФ — это чрезвычайный административный зуд российской законодательной власти. Изменения могут и не принести реального ущерба, однако ресурсы в конечном итоге будут отвлечены от важных проблем к проблемам надуманным. Такую позицию в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Читайте также: «Территориальные изменения должны сочетаться с объективными условиями»

По мнению эксперта, планы создать новое территориальное деление Российской Федерации связаны с административным зудом. Сегодня в условиях падения объёмов производства стройматериалов и в целом строительного сектора — ядра экономики — необходимо решать настоящие проблемы, а не создавать некую иллюзию процесса.

«Давайте так перекроим, давайте так переделаем… Этот момент, связанный с административным зудом, считаю вредным. Не потому что изменение территориального деления может принести реальный ущерб, а потому, что это отвлекает ресурсы государства и общества от обсуждения по-настоящему важных проблем к проблемам надуманным и несуществующим», — уверен Максим Кривелевич.

Читайте также: Деструктивный передел территорий вместо роста надоев молока?

«Если в целом говорить с точки зрения экономической науки, то наиболее оптимальное деление для такого большого многонационального государства, как Российская Федерация, — это деление, которое было в Российской империи, — уточнил финансовый консультант. — Но сейчас не то время, чтобы проводить административные реформы. Будет лишь имитация и удовлетворение административного зуда».

Читайте также: Проект Владивостокской агломерации запустят в 2015 году

В случае с Приморским краем, Максим Кривелевич туманное создание Владивостокской агломерации в систему нового территориального деления России не вписал. По его мнению, главным ядром этого проекта был ВКАД (Владивостокская кольцевая автодорога), а без мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, который изначально продвигал идею, Владивостокской агломерации случиться не суждено.

«Будет построен ВКАД — будет агломерация, не будет построен ВКАД — не будет агломерации. В нашей стране загадывать шансы опальных чиновников — это гадание на кофейной гуще. Может быть, завтра мэр Пушкарёв будет в фаворе и сможет «выбить» федеральное финансирование, а может быть, он в тюрьму сядет», — заключил эксперт.

Читайте также: Территориальный передел России отложат на несколько лет?

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ готовит новое территориальное устройство страны. Об этом было заявлено на Московском урбанистическом форуме. Ранее о планах объединить ряд регионов сообщала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что есть субъекты самостоятельно нежизнеспособные.