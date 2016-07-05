Москва, 5 июля, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Госзаказ на организацию детского отдыха в карельском лагере «Парк-отель «Сямозеро», где 18 июня погибли 14 детей, был сформулирован именно под этот лагерь. Это следует из письма Минэкономики правительству РФ, пишет «Коммерсантъ».

pladkani Пустая лодка

Министерство отмечает, что техническое задание аукциона мэрии Москвы в точности совпадает с заключенным контрактом с «Парк-отелем «Сямозеро». Совпадение дословное, включая и грамматические ошибки — в задании были воспроизведены фрагменты сайта поставщика с описанием эксклюзивных программ для детей разных возрастных групп.

В частности, издание приводит фрагмент из техзадания, в котором говорится о получении в лагере детьми навыков по «строительству патентов» (видимо, имелись в виду тенты). Такая же опечатка есть на сайте подрядчика-победителя.

Кроме того, говорится в письме Минэкономики, единственный конкурент «Парк-отеля Сямозеро» — ООО «Карелия Опен» — рекламирует свои услуги на общем сайте, а владельцем и директором обеих компаний является Елена Решетова.

Отмечается, что ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС), проверявшая условия конкурса, эти нарушения не обнаружила. Минэкономики приводит данные за 2015 год, согласно которым всего было заключено 2 тыс. 403 контракта на услуги детских лагерей на общую сумму более 3,3 млрд руб.

Министерство предлагает не отказываться от проведения закупок на аукционе, а усилить квалификационные требования к подрядчикам. Согласно приведенным в письме заключениям, Минфин, Минобрнауки и Минтруд готовы рассмотреть соответствующие законопроекты.

Напомним, 18 июня в Карелии случилась трагедия: во время водного путешествия погибли 14 человек, приехавшие на отдых в детский лагерь «Парк-отель Сямозеро». Несовершеннолетние отправились в водное путешествие под руководством инструкторов, несмотря на неблагоприятный прогноз метеорологов, и попали в шторм.

В сплаве принимали участие 47 детей, трое 19-летних и один 17-летний инструктор. Из-за волн и сильного ветра лодки с детьми опрокинулись, 14 несовершеннолетних утонули. Всем погибшим было 12−13 лет.