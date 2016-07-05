Вашингтон, 5 июля, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Когда-то Марс имел три спутника, а не два, при этом все они возникли в результате космического «ДТП» — столкновения зародыша Марса с протопланетой, говорится в статье, опубликованной в издании Nature Geoscience.

fishki.net Космос. Планеты

Паскаль Розенблатт из Королевской обсерватории Бельгии и его коллеги выдвинули гипотезу, согласно которой оба спутника Марса, Фобос и Деймос, возникли из-за столкновения малой протопланеты с космическим телом, из которого впоследствии сформировался Марс. Это произошло подобно тому, как появилась Луна — в результате столкновения своей прародительницы, Тейи, и зародыша Земли. Ранее многие ученые считали, что Фобос и Деймос — это астероиды, захваченные когда-то силой притяжения Марса.

Ученые задумались о необычном характере движения обеих марсианских лун и решили проверить гипотезу о столкновении зародыша Марса с протопланетой путем создания космической модели. Однако, как показали расчеты, в таком случае должно было возникнуть не два спутника, а три. Когда зародыш Марса столкнулся с космическим телом диаметром 2 тыс. км, в космос оказалось выброшено порядка 100 млн гигатонн породы, из которой впоследствии сформировался спутник, находившийся достаточно близко к планете, а затем еще два объекта — Фобос и Деймос.

Однако первая луна через 5 млн лет упала на поверхность Марса и на орбите планеты осталось лишь две луны. При этом Фобос с диаметром 22 км постепенно приближается к Марсу и спустя 20−40 млн лет будет разрушен. А вот Деймос, диаметр которого 12 км, наоборот удаляется от Марса и в далеком будущем покинет его орбиту.

Проверить свою гипотезу ученые смогут в следующем десятилетии, когда российский аппарат «Фобос-Грунт-2» и японская миссия MMX доставят на Землю образцы пород марсианских спутников и самой планеты.