Хабаровск, 5 июля, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Курс на урбанизацию, объявленный мэром Москвы Сергеем Собяниным в рамках московского урбанистического форума, дальневосточники восприняли неоднозначно, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ведь Дальний Восток, в силу сложных климатических условий, всегда отличался наиболее высоким уровнем урбанизации.

khabarovskadm.ru Хабаровск

Наивысший пик урбанизации пришелся на вторую половину 19 — начало 20 веков, когда бурное развитие получили города Владивосток, Николаевск-на-Амуре, Благовещенск, Хабаровск. До настоящего времени в этих и других крупных городах проживает наибольшее количество людей. Жизнь в городах более комфортна, инфраструктура более развита. Возможностей для трудоустройства, образования, досуга больше.

Советский период многие дальневосточники сегодня оценивают по-разному. С одной стороны — именно на советское время приходится пик промышленного развития региона. Но с другой, именно СССР заложил «мину замедленного действия» под многие населенные пункты и создал впоследствии массу проблем для жителей.

Речь идёт о населенных пунктах, которые массово создавались в советское время в тайге, в труднодоступных и малопригодных для жизни местах при ресурсодобывающих предприятиях, там, где по-хорошему, нужна была просто вахта.

«Распад СССР привел к печальным последствиям. Предприятия массово уходили с выработанных приисков, леспромхозов, шахт. Тогда имел место массовый исход населения таких деревень и поселков в города и крупные районные центры. Кто смог — уехал. Кто не смог — влачит сегодня, зачастую, жалкое существование, не имея возможности получить доступ ни к нормальной современной медицине, ни к образовательным услугам. Жители таких поселков, не имея возможности переехать в крупные города, стараются обосноваться хотя бы в районных центрах, где есть больницы, спортивные сооружения, и, главное, работа», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель Совета депутатов Ванино Юрий Светличный.

По его мнению, ярким примером может служить поселок Токи в Хабаровском крае, жители которого год назад обратились в Минстрой России с просьбой о переселении в районный центр Ванино.

Поселок Токи является конечной точкой Байкало-Амурской магистрали. Населенным пунктам, расположенным в зоне БАМа, в Федеральной целевой программе «Жилище» отведено особое место. Обращение жителей поддержала «Тувинская промышленная энергетическая корпорация», планирующая строить угольный терминал на мысе Бурный, вблизи поселка Токи.

Возникший когда-то как «вахтовка» при строящемся лесозаводе, поселок Токи так и не стал по-настоящему уютным населенным пунктом. Тяжелые почвы, постоянные ветра и холодный климат всегда требовали от жителей серьезной выдержки. Ситуацию усугубило развитие транспортного узла. Попав в окружение огромных угольных портов, жители поселка страдают от шума строек, ограничений по выходу на морское побережье, рыбалку.

В Минстрое обращение рассмотрели. В ответном письме говорится о том, что средства в рамках ФЦП «Жилище» могут быть выделены как на приобретение жилья на вторичном рынке, так и на строительство нового. Подписавший письмо директор департамента жилищно-коммунального хозяйства РФ О.Н. Демченко уведомил главу поселка о том, что бюджет на 2015 год уже сверстан. Однако федеральное ведомство готово рассмотреть возможность включения мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в сельском поселении «поселок Токи» Ванинского района Хабаровского края при формировании проекта Федерального закона «О федеральном бюджете» на 2016 год и на плановый период на 2017−2018 годы.

Однако 2016 год давно наступил, а каких-либо новых сообщений из федерального ведомства не поступало. Токинцы, те у кого есть такая возможность, стараются переехать в райцентр. Но и в Ванино, получившем статус Свободного порта, проблем с оттоком населения не меньше.

«Даже несмотря на наличие больниц — как краевой подчиненности, так и частных, великолепной спортивной инфраструктуры — в Ванино силами ЗАО «Трансбункер» построен один из лучших ледовых комплексов в регионе, имеется муниципальный спортивный комплекс, яхт-клуб и прочее. Тем не менее люди уезжают. За пять лет — пять тысяч человек, цифра для Ванино, куда еще совсем недавно, напротив, ехали изо всех регионов страны, трагическая. Сегодня повсеместно — на балконах многоквартирных домов, дорогих коттеджах, магазинах можно увидеть ярко-красные баннеры с надписью «Продам», — поделился Юрий Светличный.

Закрываются школы. Старейшая в Ванино школа, №1, закрыта с позапрошлого года. Другие переходят на 9-летний режим обучения. Причина — нехватка детей.

Ванинцы, в отличие от своих земляков из отдаленных поселков, стремятся уехать в краевую столицу, Хабаровск, либо в западные регионы России. И уезжают.

Среди основных причин называют проблемы с трудоустройством и тяжелые климатические условия.

«Даже несмотря на то, что Ванино — крупный транспортный узел и работа здесь есть, заработки не большие. Тем не менее — есть и проблемы. Плохо себя чувствует крупнейший на Дальнем Востоке лесоперерабатывающий гигант «Аркаим», торговый флот, которого почти не осталось, а грузы из местных портов все чаще забирают суда иностранных компаний с иностранными же экипажами. Ванинцы при этом вспоминают, что именно лесозаготовительная отрасль и торговый флот позволили большинству местных жителей выжить в тяжелые 90-е. Таким образом, причины оттока населения в крупные города имеют под собой скорее вынужденную основу», — считает депутат.

Между тем, перед глазами у дальневосточников есть и иной пример урбанизации. В соседнем Китае за последние 25 лет неказистые деревеньки с глинобитными фанзами превратились в развитые и комфортабельные мегаполисы, а их население увеличилось многократно. Таким образом, не «деревня переехала в город», оставив после себя развалины, а, напротив, «город пришел в деревню», дав населению, помимо работы, все блага современной цивилизации.