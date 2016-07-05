Пекин, 5 июля, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Минобороны Китая подтвердило 4 июля факт конфронтации китайских и японских истребителей над спорными территориями в Южно-Китайском море, произошедшей в июне, добавив, что авиация Пекина совершала исключительно запланированное патрулирование, сообщает Associated Press.

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В ведомстве подчеркнули, что японские истребители приблизились к китайским самолетам на большой скорости с целью спровоцировать их, из-за чего китайские пилоты были вынуждены пойти на тактические меры, однако в заявлении ведомства не указывалось, что именно подразумевается под такими мерами.

Стычка произошла 17 июня поблизости от островов Дяоюйдао, которые в Японии называют Сенкаку. Свои территориальные претензии на них выдвигают и Пекин, и Токио.