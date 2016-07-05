Красногорск, 5 июля, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Новый закон об ограничении вырубки деревьев вокруг крупных городов Российской Федерации положительно скажется не только на лесах Московской агломерации, но и на других природных комплексах: лугах, водоемах и прибрежных зонах. Тем не менее сам закон в ходе долгого обсуждения в Госдуме был сильно изменен, потеряв ряд важных принципов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из инициаторов закона, руководитель группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса регионального штаба ОНФ в Московской области Антон Хлынов.

Иван Шишкин. Бурелом. 1887

«Изначально инициатива касалась Московской агломерации, однако с развитием этой инициативы было принято решение выйти с предложением разработать законопроект о зеленых щитах вокруг практически всех крупных городов Российской Федерации. Сама инициатива нацелена на то, чтобы уберечь наши леса от массовых вырубок, которые производятся как в целях, якобы, оздоровления лесов от вредителей, так и для застройки и возможности перевода их в другие категории», — пояснил Хлынов.

По его словам, в процессе разработки самого законопроекта от первого к третьему чтению, он был сильно изменен и не в лучшую сторону, но тем не менее принят, что стало достаточно серьезным и позитивным шагом к улучшению защиты лесов, прилегающих к крупным городам.

«По сравнению с изначальной инициативой, в конечном тексте закона есть три основных различия. Во-первых, предполагалось, что это будет целостная зона вокруг города с лесами, водными объектами, угодья и даже населенные пункты, теперь это только леса. Во-вторых, в пояс не включаются те территории, в отношении которых уже разработаны проекты планировки или комплексного освоения. Здесь мы видим «руку» Москвы, которая боится, что леса будут защищены и ничего нельзя будет вырубить под многоэтажки, а также лобби Московской области, которая проталкивает закон о лесной амнистии, ставя в приоритет кадастровый учет. Наконец, в инициативе предлагалось, что если для каких-то особых нужд лес все-таки вырубается, то в границах этого же пояса надо восстановить эту же площадь леса. Сейчас в законе восстановить лес нужно в границах всего субъекта РФ. Вырубили под Истрой, а высадили под Талдомом. Это не компенсация», — отметил эксперт.

Тем не менее, как отмечает Хлынов, несмотря на сопротивление, закон был рассмотрен и принят. Как только он вступит в силу, в Московской области будет инициировано создание зеленого щита, что в любом случае позитивно отразится на состоянии подмосковных лесов.

«Что получили, то получили — будем работать дальше. Просто так уже нельзя будет уже ничего построить, вводится строгий режим содержания лесов и так далее», — заключил собеседник агентства.

Напомним, 4 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об ограничении вырубки деревьев вокруг городов. Согласно закону, предусматривается создание лесопарковых зеленых поясов — «зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности». Решение о создании «зелёного пояса» принимается законодательным органом власти субъекта РФ, но лишь в том случае, если «пояс» создается на территории одного субъекта РФ. Предусматривается и наказание для нарушителей. Так, нарушение порядка проведения вырубок в «зеленом поясе» наказывается штрафом для граждан на сумму в 5 тысяч рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф предусматривает сумму от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. Закон вступит в силу с 1 января 2017 года.

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