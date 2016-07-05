Москва, 5 июля, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Законопроект о максимальных значениях взноса на капремонт в каждом регионе внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России», среди которых Галина Хованская, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля. Предполагается наделить правительство РФ правом устанавливать предельные (максимальные) индексы изменения размера взноса на капремонт по каждому субъекту РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Инициатива позволит обеспечить контроль правительства над решениями органов власти во всех субъектах РФ, что даст возможность оперативно реагировать на случаи необоснованного повышения взносов на капремонт и своевременно пресекать их, считают депутаты.