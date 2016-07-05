Москва, 5 июля, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Мораторий на продажу алкоголя в некоторых районах столицы во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году предлагает ввести председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко, сообщает агентство «Москва». По ее словам, беспорядков болельщиков на ЧЕ-2016 во Франции можно было бы избежать, если бы алкоголь не лился рекой.

wallpapers-fenix.eu Алкоголь

«Понимая, что в большинстве своем есть опасность беспорядков и накал спортивных страстей может перейти на улицу, именно в этот период, может быть, даже продумала вообще ввести мораторий на продажу алкоголя в то время, в те дни, когда проходят матчи», — заявила Инна Святенко.

Депутат подчеркнула, что вводить мораторий следует не во всем городе, а в тех районах, где расположены стадионы, задействованные для проведения чемпионата.

«Допустим, если на стадионе «Лужники» будет матч проходить, значит в Хамовниках нет смысла продавать алкоголь», — уточнила Святенко.

Также, она поддержала инициативу властей Краснодарского края по запрету продажи алкогольных напитков в радиусе 500 м от социальных и спортивных объектов.

«Что касается продажи алкоголя, я как законодатель поддержала бы Краснодар, и считаю то, что мы сейчас видели во Франции, что алкоголь если не лился рекой вдоль стадионов, то по крайней мере с большим удовольствием предприниматели, понимая, какая у них хорошая выручка, отпускали алкоголь тем, кто потом шел на стадион. И мы видим, чем это иногда заканчивается. Поэтому мне кажется, что тут есть над чем работать», — сказала депутат.

Добавим, вопросы обеспечения безопасности в период проведения чемпионата мира в комиссии Мосгордумы начнут обсуждать осенью.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что власти Краснодарского края рассматривают возможность запретить продажу алкоголя в радиусе 500 м от спортивных, а также социальных объектов в городах, участвующих в подготовке и проведении ЧМ-2018.