Сальск, Ростовская область, 5 июля, 2016, 10:05 — ИА Регнум. В Ростовской области пятеро участников дорожной аварии попали в больницу после ДТП. В результате столкновения двух иномарок медицинское обследование понадобилось трём детям. Об этом ИА REGNUM 5 июля сообщили в пресс-службе регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС.

dpchs.donland.ru Дорожная авария

ДТП произошло накануне в Сальском районе. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля Mercedes. Не справившись с управлением, он столкнулся с Toyota Land Cruiser. В результате аварии травмы получили водитель первой иномарки, пожилая пассажирка Toyota Land Cruiser. Дети травм не получили, но диагностика им понадобилась.

Отметим, что с января по май текущего года на Дону произошло 1 352 ДТП из-за нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств. Число погибших в автоавариях выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,8% (166 человек). Ранения и травмы получили 1,7 тыс. участников ДТП.