Пекин, 5 июля, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Китай приступил к военным учениям в Южно-Китайском море на фоне предстоящего решения Постоянной палаты третейского суда Гааги по территориальным претензиям в регионе, сообщает The Guardian.

Торпедные катера во время учений. КНР. 1972

По данным китайских СМИ, учения должны начаться в 8:00 по местному времени 5 июля. В учениях, которые проходят в регионах, где пересекаются территориальные претензии Брунея, Малайзии, Филиппин и Вьетнама, должны принять участие по меньшей мере два эсминца с управляемыми ракетами, «Шэньян» и «Нинбо», один ракетный сторожевой корабль Чаочжоу и другие суда.

Учения проводятся на фоне сообщений о том, что 12 июля состоится арбитражный суд Гааги по вопросу территориальных споров между Филиппинами и Китаем. По мнению экспертов, решение суда может повлечь за собой серьезные последствия для Пекина, который претендует на обширные территории в регионе. В КНР решение гаагского арбитража назвали фарсом.

Китай, в свою очередь, заявляет о своем суверенитете над территориями Южно-Китайского моря в рамках так называемой линии девяти пунктиров.

Напомним, в январе 2013 года Манила в одностороннем порядке обратилась в международный арбитраж с просьбой уладить территориальной спор в Южно-Китайском море. Постоянная палата третейского суда в Гааге приняла данный вопрос к рассмотрению 29 октября 2015 года, признав свою юрисдикцию над этим регионом.