Чита, 5 июля, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Правительство Забайкальского края, федерация профсоюзов и союз работодателей Забайкалья заключили дополнительное соглашение, устанавливающее размер минимальной заработной платы в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

ИА REGNUM Рубли

Так, по информации министерства экономического развития Забайкальского края, с 1 июля для работников бюджетных организаций Забайкалья минимальная заработная плата установлена на уровне 7 500 рублей, в северных районах края: Тунгиро-Олекминском и Тунгокоченском в размере 9 499 рублей, в Каларском районе — 10 960 рублей.

Для сравнения, до 1 июля минимальная заработная плата в Забайкальском крае для бюджетников составляла 6 204 рубля, для Каларского района — 9 066 рублей, для других северных районов — 7 857 рублей.

Для работников организаций внебюджетного сектора экономики, за исключением сельскохозяйственной отрасли, предусмотрен минимальный размер заработной платы в размере 8 647 рублей, для жителей Тунгиро-Олекминского и Тунгокоченского районов — 10 172 рубля, Каларского района — 11 190 рублей.