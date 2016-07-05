Кызыл, 5 июля, 2016, 09:51 — ИА Регнум. В Туве по подозрению в нападении на министра по делам спорта и молодежи Юрия Ооржака задержано пятеро молодых людей, сообщает региональный главк МВД.

kyrgyzkorm.kg Задержанный в наручниках

Сотрудники полиции установили и задержали пятерых мужчин в возрасте до 30 лет. Мотивы преступления пока не называются. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Напомним, в конце июня министр республиканского правительства возвращался с выпускного вечера в Барун-Хемчикском районе. Машину чиновника к обочине прижал другой автомобиль, из него вышли несколько человек и избили Ооржака.

Также они повредили машину. Расследование нападения взято под особый контроль по поручению врио главы республики Шолбана Кара-оола.