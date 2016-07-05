Владимир, 5 июля, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Арбитражный суд Владимирской области вынес решение о сносе бизнес-центра на улице Горького во Владимире. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы суда, высота здания составляет почти 40 метров, несмотря на то, что на участке можно строить дома высотой до 15 метров.

wallspaper.ru Фемида

В суд обратилась городская администрация Владимира. Ответчиком выступило ООО «СРеЗ».

Представители истца заявляли о том, что разрешение на строительство не выдавалось, кроме того, при строительстве были нарушены градостроительные нормы и правила. При этом участок с 2010 года относится к охранной зоне объекта культурного наследия.

«При использовании и застройке земельных участков, расположенных в данной зоне, установлены ограничения в виде запрета строительства объектов с высотой от уровня земли до конька крыши выше 15 метров. Здание построено с существенным нарушением указанного требования, так как его высота значительно превышает 15 метров и составляет 39 м 95 см. ООО «СРеЗ» требование не признало», — говорится в постановлении суда.

В ответ на претензии городской администрации компания выставила встречный иск — о компенсации затрат на строительство в размере 155 млн рублей. Однако суд отставил иск без удовлетворения.