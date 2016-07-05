Якутск, 5 июля, 2016, 10:30 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Якутии передаст в Госсобрание республики ходатайство, которым предлагается провести в регионе референдум по вопросу реализации в республике закона «о дальневосточном гектаре». Такое решение было принято на заседании избиркома сегодня, 5 июля, во исполнение постановления Верховного суда республики, сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя ЦИК Екатерина Андреева. «Принято решение направить ходатайство инициативной группы в Ил Тумэн», — сказала она.

Иван Шилов ИА REGNUM Гектары

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Теперь решать депутатам, проводить ли в республике референдум, на котором жителям региона будет задан вопрос: «Согласны ли вы с раздачей земельных участков в Республике Саха (Якутия) в порядке, предусматриваемом проектом федерального закона №930 602−6 «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации?»

Как объяснил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Феликс Антонов, подававший иск в Верховный суд Якутии, у избиркома республики не было других вариантов, кроме как исполнить решение инстанции, постановившей передать ходатайство в Госсобрание. «Теперь ждём решения законодательного органа, Ил Тумэна», — пояснил Феликс Антонов.

По его словам, в Верховном суде инициаторы референдума трижды обжаловали отказы избиркома передавать ходатайство депутатам (отказов, напомним, было семь). Дважды инстанция обязала ЦИК региона передать ходатайство в парламент республики, эти решения были приняты 19 и 24 мая. Следовательно, ещё раз вопрос проведения референдума будет внесён ЦИКом в Госсобрание республики после 9 июля во исполнение решения Верховного суда.

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В третий раз, 29 июня, инстанцией было принято решение отказать Феликсу Антонову в удовлетворении иска. Верховный суд аргументировал такое решение несоответствием паспортных данных участников инициативной группы сведениям, предоставленным УФМС. У двоих из них истёк срок временной регистрации, пояснил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, общественники, депутаты и жители Якутии просят представителей власти федерального и регионального уровней, а также парламентариев Госдумы РФ исключить республику из-под действия закона «о дальневосточном гектаре». Просьбу не раздавать земли в республике обосновывают отсутствием в регионе как демографической проблемы, так и подходящих земель: в Якутии в основном горы, тундра и тайга. Кроме того, общественники республики опасаются, что бесплатная раздача земель в регионе приведет к спекуляции недровыми богатствами и последующей их продаже за пределы страны.

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