Вашингтон, 5 июля, 2016, 09:48 — ИА Регнум. Межпланетный зонд Juno, вышедший на орбиту Юпитера, начал передавать на Землю сигнал. Работа космического аппарата проходит в нормальном режиме, сообщили в пресс-службе NASA.

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Отмечается, что с Juno уже приняты первые сигналы высокой точности. Судя по этим сообщениям, зонд работает нормально.

Как сообщается, теперь у специалистов появятся данные для анализа, в результате которого можно будет судить о параметрах Юпитера — его атмосфере, магнитосфере, структуре его поверхности. Ближайшие данные, переданные с Juno, покажут, в каком режиме работал главный двигатель при выходе на орбиту планеты. Самые интересные сведения NASA рассчитывает получить при максимальном приближении зонда к Юпитеру, запланированном на 27 августа 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Juno вышел на орбиту Юпитера сегодня, 5 июля. Выход на орбиту с 16-часовым оборотом вокруг планеты запланирован на 19 октября.