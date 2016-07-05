Москва, 5 июля, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Малая активность торгов не изменила расстановки сил и продолжает наблюдаться консолидация эталонных марок нефти Brent и WTI в районах $50 и $48,8 за баррель, отметила аналитик ТелеТрейд Анастасия Игнатенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Как считает министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фатих, мировой рынок нефти движется в сторону равновесия, и цены на нефть начинают стабилизироваться», — напомнила эксперт.

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«Однако, по её мнению, как поведут себя курсы валют, сейчас сказать сложно. Для дальнейшего роста рублю необходима поддержка со стороны рынка нефти и пробой уровня $52 за баррель. А для смены настроений в пользу покупок доллара США и евро требуется закрепление нефтяных цен под уровнем $47−48 за баррель. Поэтому придется ждать, какой из этих двух сценариев сработает первым».

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 5 июля. Курс доллара США снизился на 33,21 копейки до 63,6844 рубля. Евро упал на 19,66 копейки и составил 70,8553 рубля. Нефть марки Brent опустилась на 1,02%, до 49,58 доллара за баррель. Мировые цены на нефть снижаются. Нефть марки Brent опускалась на 1,02%, до $49,58 за баррель. Цена WTI снижалась на 1,61%, до $48,20.