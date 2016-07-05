Сингапур, 5 июля, 2016, 09:42 — ИА Регнум. На переговорах в Сингапуре 4 июля власти Японии и США договорились о пересмотре соглашения о статусе американских вооруженных сил и гражданских служащих в Японии, сообщает агентство Kyodo.

Военно-морская база США. Окинава

Договорённость достигнута между министр обороны Японии Гэн Накатани и министром обороны США Эштоном Картером в ходе ежегодной международной конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) «Шангри-ла диалог».

По словам министра иностранных дел Японии Фумио Кисида, речь идет об ограничении ряда правовых привилегий, которыми обладает американская сторона. Посол США в Японии Кэролайн Кеннеди со своей стороны отметила, что Вашингтон намерен и дальше обеспечивать безопасность граждан США и Японии.

В настоящее время между США и Японией действует договор, согласно которому японские прокуроры не могут выдвигать обвинения в отношении военнослужащих армии США и гражданских служащих, если они совершили противоправные действия в ходе выполнения служебных обязанностей. На них в этом случае распространяется американская юрисдикция.

Соглашение между Токио и Вашингтоном о снижении привилегий было инициировано после ряда нарушений со стороны военнослужащих США на территории Японии, в частности, после инцидента на Окинав, где бывший морпех США, а в тот момент — вольнонаемный сотрудник базы ВВС Кадена — подозревается в убийстве 20-летней девушки. Происшествие вызвало на острове массовые акции протеста.

По данным участников акций протеста, с 1972 года американские военнослужащие совершили более 5,8 тыс. преступлений на островах Окинава после передачи их под суверенитет Японии.