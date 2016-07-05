Москва, 5 июля, 2016, 09:25 — ИА Регнум. Некоторые российские авиаперевозчики, комментируя возобновление туров в Турцию, считают, что чартерные перелёты в эту страну, которые в ближайшее время будут разрешены, могут столкнуться с недостатком самолётов, уже задействованных на других направлениях, пишет газета «Ведомости».

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Ситуацию прокомментировал топ-менеджер авиакомпании «Северный ветер» (ранее была самым крупным чартерным перевозчиком в России — до запрета туров в Турцию и Египет). Он пояснил, что в настоящее время перелёты этой авиакомпании осуществляются в основном на регулярных рейсах в Сочи и Симферополь. Главные направления чартерных рейсов — Греция, Болгария, Тунис.

«С лета 2014 г. парк уменьшился с 24 до 10 судов, поэтому найти что-то для Турции будет сложно» , — сказал он. По словам топ-менеджера, много билетов уже продали на регулярные рейсы вплоть до конца летнего сезона.

Издание также приводит комментарий заместителя генерального директора авиакомпании «Икар» Дмитрия Зотина. Он заявил, что регулярные рейсы «Икара» выполняют два лайнера из восьми, так что перевозки в Турцию смогут осуществляться. Для этого из-за низкого спроса уже были сняты несколько чартерных направлений, например, из Красноярска в Грецию и на Кипр. Также можно будет отменить ещё несколько рейсов: «С открытием Турции ожидается переориентация турпотоков».

Представитель авиакомпании «Азур эйр» заявил, что этот авиаперевозчик готов осуществлять чартерные перевозки в Турцию, начав в пяти городов. «При наличии спроса в августе сможем увеличить количество направлений», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на продажу в Турцию туристических путёвок. В течение трёх дней Турция стала самым популярным направлением для отдыха среди российских граждан.

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3 июля директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что спрос на путевки в Турцию превышает предложение в десять раз.

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