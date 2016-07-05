Грозный, 5 июля, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Если в терактах, которые происходят в зарубежье, и участвуют уроженцы Чечни, то ответственность за то, что они творят, лежит на властях не Чечни, а тех стран, которые пригрели у себя беглых преступников и вырастили из них террористов. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщения о том, что к теракту в Стамбуле, унесшему десятки жизней, причастен выходец из Чечни Ахмед Чатаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По словам Кадырова, Чатаев уехал из России рядовым бандитом, «вырастили и сделали его террористом в Австрии, Грузии и Турции». «Спецслужбы Турции не могли не знать, чем он занят. Пытаясь «насолить» России, западные, грузинские и иные спецслужбы взрастили Чатаева и, если он причастен к событиям в Стамбуле, должны нести за это ответственность и не смотреть в сторону Чечни», — заявил чеченский лидер.

Как отметил Кадыров, и сейчас в ряде зарубежных стран скрываются и представляют угрозу для безопасности жителей этих государств беглые сторонники терроризма. «Если турецким властям нужны данные о террористах, в очередной раз их называю. Записывайте! Тархан Газиев, Ахмад Умаров, Ахмад Патаев, Ширвани Басаев, Махран Саидов, Ризван и Усама Якубовы, Асланбек Вадалов, Мовсар Чатаев, Хади Аласханов, Рустам Наурбаев, их идейный наставник Мовлади Удугов. Они вольготно чувствуют себя на «турецком берегу», — сообщил Рамзан Кадыров.

Обращаясь к президенту Турции он заявил: «Я еще раз прошу президента Турции Тайипа Эрдогана принять решение о выдаче террористов. Это в интересах Турции и РФ».