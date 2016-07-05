Пекин, 5 июля, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Пан Ги Мун встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Ли Кэцяном, членом Госсовета Ян Цзечи и министром иностранных дел Ван И. Участники встречи обсудят сотрудничество между Китаем и ООН по ряду спорных международных вопросов.

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Дипломат примет участие в заседании в честь 10-й годовщины со дня принятия Конвенции по правам инвалидов, а также посетит учебную базу Китая для операций по поддержанию мира, пишет «Синьхуа».

«Китай высоко оценивает ключевую роль ООН в международных отношениях. В этом году отмечается 45-летие со дня восстановления законного места Китая в составе Организации Объединенных Наций. Руководство КНР надеется, что визит Пан Ги Муна укрепит дальнейшее двустороннее сотрудничество», — заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Хун Лэй.