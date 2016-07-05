Улан-Удэ, 5 июля, 2016, 09:14 — ИА Регнум. В Бурятии 5 июля количество действующих возгораний в лесах уменьшилось с 21 до 16. Общая площадь действующих пожаров составляет около 3,9 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), пожары зарегистрированы в Кижингинском, Тарбагатайском, Хоринском, Заиграевском, Курумканском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Баргузинском районах и в Баргузинском заповеднике.

Пожар в лесу

Общая площадь возгорания в Баргузинском заповеднике составляет более 2 тысяч га. В заповедник направлены дополнительные силы — 28 сотрудников федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» из Амурской области.

Всего лесные пожары в регионе ликвидируют около 890 человек. Применяется 122 единицы тяжелой и лесопожарной техники. Авиационная группировка на территории Бурятии состоит из 11 воздушных судов. Для патрулирования и передислокации парашютистов-пожарных авиалесоохраны применяются самолеты Р2006Т, Ан-2, вертолеты Ми-2 и Ми-8.

За прошедшие сутки ликвидировано восемь очагов на общей площади 53 га в шести районах республики. Еще 14 очагов локализовано на общей площади около 280 га в Заиграевском, Кижингинском, Мухоршибирском, Селенгинском, Тарбагатайском, Хоринском, Баргузинском, Бичурском, Иволгинском, Кабанском, Северо-Байкальском районах.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 503 очага. Пройденная огнем площадь составляет более 105 тысяч га.

В РАЛХ уточнили, что в Бурятии на сегодняшний день установилась аномально жаркая погода. Сохраняется высокий класс пожарной опасности. Напомним, на большей части территории Бурятии действует режим чрезвычайной ситуации.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с начала пожароопасного сезона в Бурятии возбуждено 49 уголовных дел по фактам возникновения лесных пожаров.

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4 июля в регионе был зарегистрирован 21 действующий пожар на общей площади более 3,6 тыс. га в Баунтовском, Бичурском, Заиграевском, Иволгинском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Хоринском, Баргузинском, Еравнинском, Курумканском, Прибайкальском районах, а также в Баргузинском заповеднике.