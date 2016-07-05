Оха, Сахалинская область, 5 июля, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Из-за аварии на ТЭЦ на севере Сахалина более 21 тыс. человек остались без энерго‑ и водоснабжения, сообщает пресс-служба управление МЧС по области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электрическая лампочка

Аварийное отключение энергоснабжения произошло на ТЭЦ в городе Оха в 13:55 по местному времени (05:55 мск). По предварительным, данным, к аварийной ситуации привел сбой работы трансформатора турбинной установки.

В настоящее время электроэнергии нет в пяти населенных пунктах, в городе Оха нет холодной воды. Питьевую воду населению привозит МЧС.

На Охинской ТЭЦ ведутся восстановительные работы, в ближайшее время планируется запуск резервной турбинной установки.