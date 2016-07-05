Москва, 5 июля, 2016, 09:13 — ИА Регнум. В рамках мониторинга качества продуктов питания в России будет создана единая база лабораторных исследований, испытаний пищевой продукции, а также доступ к результатам этих исследований. Она будет создана в системе институтов Россельхознадзора, Роспотребнадзора и Российской академии наук, будет предусмотрена координация этих трёх элементов. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, сообщается на сайте правительства РФ

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

«Кроме того, появится единая информационная система отслеживаемости продукции, чтобы люди знали, откуда поступило сырьё для производства пищевой продукции, какие были использованы ингредиенты, добавки. Мы это сделаем, это необходимо», — подчеркнул Дворкович.

«В стране практически утеряна практика производства необходимых ингредиентов и добавок, и стратегия предусматривает возрождение производства ингредиентов и добавок в России. Самое важное как фундамент всей работы — это опережающее развитие научных исследований, научных разработок, которые позволят обеспечить и должный уровень качества, и современный уровень нашей пищевой продукции», — отметил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ утвердило Стратегию повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года. Цели стратегии — обеспечение качества пищевой продукции, содействие и стимулирование роста спроса и предложения на более качественные пищевые продукты и обеспечение соблюдения прав потребителей на приобретение качественной продукции.