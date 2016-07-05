Москва, 5 июля, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Более 40 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание в многоэтажном доме в СВАО. Из здания были выведены шесть человек, сообщает 5 июля пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Пожар

Информация о пожаре в многоквартирном доме по адресу ул. Лескова, 6, поступила на горячую линию МЧС в 06:46. Спустя 15 минут на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.

Спасатели установили, что на 11 этаже дома горит квартира и балконы, огонь охватил площадь в 45 кв. м.

Из близлежащих квартир были эвакуированы шесть человек, пострадавших нет. Пожар был локализован в 07:30 и ликвидирован в 07:44. На месте происшествия работали 12 подразделений численностью 42 человека.