Симферополь, 5 июля, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Талантливых людей нельзя оставлять без внимания и поддержки, поскольку «талант — это зона особой ранимости». Об этом творческой молодёжи на форуме «Таврида на Бокальской косе» в Крыму рассказал пианист Юрий Розум, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе форума.

Фото пресс-службы форума «Таврида на Бокальской косе»

«Я встречал случаи, когда удивительно одаренный ребенок, не получая поддержки, руководства, воодушевления, скатывался по наклонной, — вспоминает Юрий Розум. — Поддержать того, кому это требуется — важная задача, ведь талант — это гарантия особых возможностей, но не гарантия созидания».

Во время прослушивания участников форума пианист подчеркнул, что талант — это миссия. «Музыкой можно поменять мир. Талант — это не просто подарок, это миссия. Тебе это бог дал не просто так, и ты должен этим распорядиться достойно», — подчеркнул Розум.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Крыму начал работу Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида», участниками которого стали порядка 3000 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. С 1 по 7 июля проходит первая тематическая смена «Молодые композиторы, музыканты и хореографы». 6 июля участники форума пройдут открытое прослушивание Игоря Крутого для конкурса «Новая Волна», а лучшие из них попадут в полуфинал конкурса. С 9 июля начнётся вторая смена — «Молодые архитекторы, урбанисты и дизайнеры».

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