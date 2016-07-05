Красноярск, 5 июля, 2016, 08:56 — ИА Регнум. В Красноярске в очередной раз выросли тарифы ЖКХ. С 1 июля в силу вступил соответствующий указ губернатора Виктора Толоконского, подписанный в конце 2015 года. Средний рост тарифов составил 6,7%. При этом он превысил средний показатель по России — 4%.

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Стоимость тепла в Красноярске по сравнению с первым полугодием выросла на 4,8%, холодная вода и водоотведение подорожали на 17,9%, электроэнергия — на 8%.

Утверждением тарифов в Красноярском крае занимается специальная комиссия при краевом правительстве.

Как пояснили ИА REGNUM в краевом министерстве строительства и ЖКХ, повышение имеет плановый характер. «Рост тарифов обусловлен ежегодными инфляционными процессами, тарифы у нас повышаются в июле каждый год», — сообщила специалист министерства, отметив, что, помимо льгот для малоимущих, в крае действует ограничение на рост тарифов.

«У нас предусмотрено ограничение роста размера платы за коммунальные услуги. По какому-то отдельному параметру тарифы у нас могут вырасти и на 20%, но стоимость всего комплекса коммунальных услуг в общем и целом не может вырасти более, чем на определенное количество процентов, которое регулируется на уровне края. А льготы для малоимущих у нас предоставляются в виде специальных мер поддержки населения, и они продолжают быть, но это связано не только с ростом тарифов, но и с общей сложной жизненной ситуацией», — рассказала она, еще раз подчеркнув, что ограничение на рост тарифов действует для всех категорий граждан.

В беседе с ИА REGNUM организатор общественного движения «Народный контроль в ЖКХ» Роман Казаков назвал практику начисления тарифов в Красноярском крае порочной. «Надо понимать, что рост тарифов в той системе, которая у нас создана, неизбежен. Сегодня действует система регулирования, когда предприятие устанавливает тарифы, исходя из собственных издержек. Таким образом, сегодня предприятия никак не заинтересованы в том, чтобы сокращать свои издержки, наоборот, они заинтересованы в том, чтобы показать максимальные издержки, чтобы ежегодно получать максимальный рост тарифов», — отметил он.

По мнению Казакова, эту систему необходимо менять в корне. «Необходимо менять саму систему начисления тарифов, чтобы у предприятий был стимул повышать производительность труда, снижать потери в сетях и на производстве», — подчеркнул он.