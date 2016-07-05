Лондон, 5 июля, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Ведущий популярного британского шоу об автомобилях Top Gear Крис Эванс покидает проект, об этом он сообщил в своем твиттере.

digitalspy.com Крис Эванс

«Покидаю Top Gear. Я пытался изо всех сил, но иногда этого недостаточно. Команда программы —прекрасные люди, и я желаю им всего наилучшего», — написал Эванс в микроблоге.

Крис Эванс заменил на проекте Джереми Кларксона, ушедшего из проекта весной 2015 года. Новый ведущий принял участие лишь в одном сезоне съемок. Ранее британские СМИ писали о скандалах, не утихающих вокруг шоу. Так, в конце июня стало известно о конфликте между Эвансом и его коллегой, американским актером Мэттом Лебланом.

Кроме того, возрожденное шоу показало довольно низкий рейтинг. По данным The Telegraph, первый эпизод программы посмотрели 4,3 млн зрителей, которыми, по всей видимости, двигало любопытство. Однако второй эпизод передачи сумел привлечь внимание лишь 2,8 млн зрителей, что составляет около половины аудитории шоу при Джереми Кларксоне.