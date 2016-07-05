Москва, 5 июля, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Сегодня, 5 июля, баррель нефти марки Brent в начале торгов подешевел на 0,8%, до $49,67. Снижение нефтяных котировок вызвала слабая австралийская статистика, которая была опубликована утром, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«После ночного падения цен ниже $50 долларов возросли риски вернуться к уровню $49,25. В первой половине дня ожидается снижение Brent до $49,30 с последующим отскоком к $49,80», — заметил Антонов.

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«Покупателям необходимо удерживать оборону на уровне $49,30 до 6 июля. 6 и 7 июля выйдут отчёты по запасам нефти в США от Американского института нефти (API) и Минэнерго США. При сокращении запасов и добычи нефти они окажут поддержку нефтяному рынку и рост цен продолжится. Если цены на нефть упадут ниже $48,90, усилится давление на покупателей», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 5 июля мировые цены на нефть снижаются на фоне возобновившихся опасений трейдеров насчет превышения предложения над спросом на рынке черного золота, свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 07:33 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,02%, до $49,58 за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,61%, до $48,20.