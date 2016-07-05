Москва, 5 июля, 2016, 08:32 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть 5 июля снижаются на фоне опасений рынка насчет превышения предложения над спросом, свидетельствуют данные торгов Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 8:27 мск, цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent составила $49,55 за баррель, она снизилась на 1,615%.

Нефть марки WTI с поставкой в августе к этому времени подешевела на 1,660% и составила $48,19 за баррель.

По мнению участников рынка, предложение нефти может увеличится на фоне слияния ливийских нефтяных компаний. Объединение компаний может означать открытие портов на востоке страны и рост добычи нефти в два раза.