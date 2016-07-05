Владивосток, 5 июля, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Приморский край в очередной раз стал лидером среди регионов Дальнего Востока по уровню задолженности по заработной плате. Последние данные говорят о том, что работодатели накопили свыше полумиллиарда рублей долгов. Причём в сравнении с весенней статистикой, цифра подросла на 173,5 миллионов рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Рубли

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В статистической информации «Дальневосточных рейтингов» указано, что в июне работодатели Приморья не выплатили сотрудникам 505,7 миллионов рублей. При этом отмечается рост долга на 173,5 миллиона рублей. В субъекте не только самый большой суммарный долг, но и самый высокий показатель роста задолженности.

На втором месте находится Хабаровский край, где населению не выплатили значительно меньше, нежели в первом случае, — 127,9 миллионов рублей. Показатель с мая возрос на 38,1 миллиона рублей.

Следующая позиция с 76,3 миллионами рублей отдана Якутии (рост составил 43,8 миллиона рублей).

В Амурской области сумма задолженности составляет 38,3 миллиона рублей, причём ни роста, ни падения показателя не зафиксировано.

На Сахалине работодатели не выплатили трудовым коллективам 35,7 миллионов рублей (рост составил 33,4 миллиона рублей).

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В Магаданской области отмечено понижение уровня задолженности на 25,4 миллиона рублей до 26,4 миллионов рублей.

На Камчатке долг составил 23,4 миллиона рублей (рост в 2 миллиона рублей).

В Еврейской АО показатель снизился на 1,9 миллионов рублей и составил 0,4 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье остаётся открытым вопрос невыплаты заработной платы на предприятиях. Проблема затрагивает не только частные структуры, но и муниципальные. В трудном положении оказался обслуживающий персонал образовательных учреждений Шкотовского муниципального района или же, к примеру, работники Приморского краевого колледжа искусств.

Отметим, что на начало 2016 года задолженность по зарплате самая весомая по России была именно у Приморского края.