Москва, 5 июля, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Сегодня, 5 июля, внимание участников рынка будет приковано к нефтяному рынку. На этой неделе для российского рубля будут важны несколько отчётов: протоколы июньского заседания ФРС США (6 июля), отчёт по запасам нефти от Американского института нефти (6 июля), Минэнерго США (7 июля) и данные по занятости в США за июнь (8 июля). По мнению аналитика Альпари Владислава Антонова, все они окажут влияние на рубль через нефть.

ИА REGNUM Рубль

«Пара USD/RUB по-прежнему торгуется в широком диапазоне 63,40−67,70 рубля. Пока нефть сорта Brent торгуется выше 49 долларов за баррель, рублю ничего не угрожает. Из-за дешевеющей нефти в Азии по доллару ожидается рост котировок до 64,32/35 рубля., закрытие — на уровне 64,07 рубля», — пояснил Антонов.

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«Повышение цен на нефть выше $51 за баррель подтолкнёт многих трейдеров к закрытию «длинных» позиций по доллару. В этом случае целевыми уровнями до конца июля выступят 60−61 рубль», — предположил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 5 июля. Курс доллара США снизился на 33,21 копейки до 63,6844 рубля. Евро упал на 19,66 копейки и составил 70,8553 рубля. Нефть марки Brent опустилась на 1,02%, до 49,58 доллара за баррель.