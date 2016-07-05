Пекин, 5 июля, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Народный банк Китая начнет использовать различные инструменты для поддержания надлежащего уровня ликвидности на межбанковском рынке и сохранения кредитных ставок в разумных пределах. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте китайского Центробанка.

23yy.com Юань

Новая политика позволит улучшить финансовые и кредитные структуры, увеличит долю прямого финансирования и снизит расходы на поддержание стабильности национальной валюты, пишет «Жэньминь жибао».

Центробанк КНР подтвердит, что будет поддерживать обменный курс юаня на «разумном и сбалансированном уровне», одновременно с этим улучшая механизм формирования обменного курса.

Экономические показатели КНР в целом остаются стабильными, однако умеренное восстановление американской экономики, хрупкая политическая ситуация в Европе и волатильность финансового рынка после Brexit могут создать определенные трудности для национальной экономики КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, начиная с весны 2016 г. Центробанк КНР проводит операции обратного РЕПО в целях поддержания уровня ликвидности на межбанковском рынке. Так, 27 июня 2016 г. Народный банк Китая провел операции РЕПО на сумму 100 млрд юаней ($15,12 млрд).