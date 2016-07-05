Москва, 5 июля, 2016, 07:29 — ИА Регнум. В Москве в здании Соборной мечети перед началом праздничной молитвы в честь празднования Ураза-байрама произошло задымление, сообщает РЕН ТВ.

Московская соборная мечеть

Об этом в московской Соборной мечети было объявлено по громкой связи. Мероприятие продолжается в обычном режиме: в настоящее время читается молитва.

После нее с праздничной проповедью обратится к верующим глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

Напомним, 5 июля в связи с проведением мероприятий, посвящённых празднованию Ураза-байрама, в Москве будет ограничено движение транспорта, в том числе общественного.

Ураза-байрам, обозначающий окончание поста в священный месяц Рамадан, является в исламе одним из самых главных религиозных праздников.