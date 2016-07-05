Лондон, 5 июля, 2016, 07:28 — ИА Регнум. Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла справиться с Сереной Уильямс и в четвертом круге «Уимблдона» уступила первой ракетке мира, сообщает «Р-Спорт».

svetlanakuznetsova.ru Светлана Кузнецова

Матч продолжался 1 час 18 минут, Серена Уильямс обыграла российскую спортсменку со счетом 7:5, 6:0.

Теперь в четвертьфинале Уильямс встретится с Анастасией Павлюченковой, посеянной под 21-м номером и выбившей из турнира посеянную 27-й Коко Вандевеге.

Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит в Лондоне и завершится 10 июля. Его общий призовой фонд составляет £28,1 млн