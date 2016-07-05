Барнаул, 5 июля, 2016, 07:21 — ИА Регнум. Двое мужчин на моторной лодке жестоко расправились с лосем, переплывавшим реку Обь в районе села Масляха Крутихинского района: они забили животное веслами. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

ГУ МВД РФ по Алтайскому краю Лось, переплывавший Обь, стал добычей браконьеров

«Инцидент произошел днем, 4 июля во время рыбалки. Мужчины догнали на моторной лодке животное и нанесли ему несколько ударов по голове веслом. Когда лось перестал подавать признаки жизни, злоумышленники накинули на рога парнокопытного веревку, и отбуксировали тушу в камыши», — отмечают правоохранители. О произошедшем им сообщили очевидцы, отдыхавшие на берегу Оби.

Известно, что при задержании убийцы лося отрицали свою вину и уверяли полицейских в том, что он уплыл самостоятельно. И правоохранителям потребовалось несколько часов для того, чтобы найти тушу убитого животного.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ (Незаконная охота).

Сумма причиненного ущерба государству составила около двухсот тысяч рублей.

Лоси довольно часто становятся объектами охоты алтайских браконьеров. В начале 2016 года убийство животного совершил житель Павловского района. Не имея разрешающих документов, он застрелил самку лося на затопленных лугах берега Оби.

В прошлом году несколько фактов незаконной охоты на лося произошли в лесном массиве Ларичихинского лесничества Тальменского района.