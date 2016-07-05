Хабаровск, 5 июля, 2016, 07:16 — ИА Регнум.



vaninoport.ru «Свободный порт Ванино»

Запущенный режим порто-франко в Ванинском районе Хабаровского края сулит грандиозные перспективы — правительство планирует привлечь на побережье Татарского пролива до 40 миллиардов рублей до 2021 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Вместе с тем, необходимо значительно увеличить пропускную способность ДВЖД — не менее 80 миллионов тонн в год. Для реализации масштабных проектов на территории намерены создать мощный транспортный узел.

Напомним, на территории Ванинского района Хабаровского края ведут деятельность «Ванинский торговый морской порт», которым управляет группа «Мечел», угольный терминал АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» Сибирской угольной энергетической компании, ЗАО «Трансбункер» одноименной группы компаний. Активно идёт строительство угольного терминала ООО «Сахатранс». В ближайшей перспективе — строительство еще одного угольного порта — ООО «Дальневосточный Ванинский Порт», дочерней структуры Тувинской энергетической промышленной корпорации Руслана Байсарова.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в ООО «Сахатранс», в настоящее время уже приступило к строительству соединительного железнодорожного пути, который свяжет терминал с инфраструктурой ОАО РЖД. Впереди — важнейшая и самая дорогостоящая часть проекта — закупка оборудования. И здесь беспошлинный ввоз, гарантированный режимом порто-франко, как нельзя кстати — затраты на оборудование предстоят многомиллиардные. Компания планирует перерабатывать до 24 миллионов тонн угля в год.

Рядом уже работает один из самых крупных и современных на сегодняшний день угольных портов страны — АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ». Введенный в эксплуатацию в 2008 году, терминал СУЭК также имеет право на налоговые преференции, как предприятие, инвестировавшее в развитие территории с 2013 года более 50 миллионов рублей. «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» под эту категорию подходит. Предприятие инвестировало в собственную инфраструктуру более 3 миллиардов рублей, а инвестиции в благотворительные проекты в регионе присутствия исчисляются десятками миллионов.

Строительство еще одного угольного порта — «Дальневосточного Ванинского Порта» тормозится главным образом из-за недостаточной пропускной способности Дальневосточной железной дороги.

Для того, чтобы работающие и заявленные к строительству порты заработали на полную силу, необходимо, чтобы пропускная способность ДВЖД была не меньше 80 миллионов тонн в год. В настоящее время железнодорожники способны перевезти не более 40 миллионов.

Как рассказали в дирекции АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ», уже сегодня Ванинский балкерный терминал перерабатывает 20 миллионов тонн угля, а к концу года планирует увеличить эту цифру до 21 миллиона тонн угля в год. При проектной мощности в 12 миллионов.

Для увеличения возможностей переработки груза до 24 миллионов, компания реализует уникальные проекты — в начале июня открыто движение по первому пусковому комплексу программы «Развитие собственной железнодорожной инфраструктуры», что позволило освободить для других грузополучателей крупную железнодорожную станцию Токи ОАО РЖД. А «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» теперь сможет принимать дополнительно до 120 вагонов угля в сутки. Открытие второй очереди программы со строительством собственной железнодорожной станции запланировано на февраль 2017 года.

В компании также отмечают, что ОАО РЖД ведёт работы по развитию Восточного полигона — модернизированы десятки станций и разъездов, построены новые и уложены дополнительные пути, проведена реконструкция Кузнецовского тоннеля.

Сделанного пока недостаточно, и по мнению инвесторов, «Дальневосточная железная дорога, как легендарный Боливар, всех не вывезет».

Тем не менее, углеперевозчики уверены: введение режима порто-франко станет дополнительным стимулом для ускоренного развития ДВЖД.

Большие надежды на Свободный порт Ванино возлагают также местные и краевые власти.

На базе АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» прошло рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития Ванинского района под руководством заместителя председателя правительства Хабаровского края, министра экономического развития края Виктора Калашникова. Участники совещания отметили, что именно транспортный комплекс является локомотивом экономики региона. Выручка предприятий комплекса в 2015 году составила 12,7 миллиарда рублей.

Именно поэтому, основная логика Стратегии развития района предусматривает, в первую очередь, создание в районе мощного современного транспортного узла, наряду, с развитием других отраслей, таких как традиционный для побережья рыбодобывающий бизнес, лесная отрасль, строительство, ЖКХ.

Большие планы местные власти возлагают на развитие туризма, в том числе промышленного. Уже сегодня посещение уникальных портов мирового уровня очень популярно у местной молодежи. В Ванино уверены, что подобные экскурсии вызовут интерес и у жителей других регионов.