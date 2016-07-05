Иркутск, 5 июля, 2016, 07:13 — ИА Регнум. Технические системы самолёта Ил-76 МЧС РФ, который потерпел крушение в Иркутской области 1 июля, работали исправно. Такие выводы сделаны после расшифровки самописцев воздушного судна, сообщил журналистам глава МЧС Владимир Пучков сегодня, 5 июля.

sahebkhabar.ir Ил-76

«Расшифровка показала, что все технические системы работали исправно», — сказал Пучков.

Как сообщил глава МЧС, в настоящее время специалисты Межгосударственного Авиационного Комитета (МАК), а также сотрудники Следственного комитета России продолжают изучать обстоятельства гибели Ил-76. «Результаты будут доведены до общественности», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля стали известны предварительные результаты расшифровки черных ящиков Ил-76. Выяснилось, что экипаж и самолёт работали в штатном режиме до самого последнего момента. Специалисты МАК предполагают, что из-за очень плохой видимости пилот не увидел приближающейся сопки, о которую ударился самолёт.

Напомним, что крушение Ил-76 произошло 1 июля в Иркутской области: самолёт МЧС, вылетевший для тушения лесных пожаров, не вышел на связь. Погибли все десять человек, находящиеся на борту.