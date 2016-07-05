Омск, 5 июля, 2016, 06:40 — ИА Регнум. Продолжается подготовка к 300-летию Омска. 16 июля в городе пройдет масштабный субботник. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, мероприятия по внешнему благоустройству областного центра будут проводиться ежедневно.

300.omskportal.ru Омск

Вопросы санитарного состояния и оформления мест проведения праздника обсудили на заседании штаба по подготовке к 300-летию Омска под руководством зампреда правительства региона Станислава Гребенщикова.

По словам вице-мэра Омска Сергея Фролова, к подготовке юбилея подключилось большинство предприятий и организаций, общественные формирования. Они приступили к уборке закрепленных территорий и праздничному оформлению зданий и сооружений.

Уточняется, что в местах проведения мероприятий будет организовано 11 торговых площадок, размещено 600 торговых точек, которые будут украшены в соответствии с принятой «юбилейной» концепцией. Предприятия торговли высадили более 23 тыс. цветов, 2 тыс. кустарников, разбито 25 клумб, готовится праздничное оформление ярмарок. Улицы города будут украшены флажковыми гирляндами, баннерами с поздравлениями, социальной рекламой, переносными стелами, иллюминацией.

Станислав Гребенщиков поручил уделить особое внимание санитарному состоянию улиц, дворов, скверов, остановочных павильонов, подземных переходов. 16 июля мэрия Омска планирует провести общегородской субботник. Однако, по мнению членов штаба, этого недостаточно. «За один субботник всего не переделать. За день невозможно собрать и вывезти 4 тыс. куб. м мусора, как планировалось. Нужно провести еще пару «средников», заниматься генеральной уборкой в ежедневном режиме», — заявил Гребенщиков.

В Омске планируют высадить более 5 тыс. крупномерных деревьев и 10 тыс. кустарников, а также 1 млн цветочной рассады, обустроить «зеленые» уголки. Главными объектами благоустройства станут традиционные окружные «Флоры» и городская выставка зеленого строительства «Флора-2016», которая пройдет в Воскресенском и Выставочном скверах. Открытие окружных выставок планируют провести до 4 августа.

Всего в юбилейной программе предусмотрено не менее 75 мероприятий. Центральным событием станет большой праздничный концерт, который пройдет 5 августа на площади Победы. Ожидается, что количество зрителей превысит 3 тыс. человек.

«Масштаб мероприятия предполагает проведение технически сложных работ по монтажу сценического, звукового и светового оборудования, декоративного оформления площади Победы, размещения торговых точек и зон комфорта для участников и гостей праздника. В связи с этим и другими мероприятиями — праздничным шествием, музыкальным парадом, Сибирским марафоном, ярмарками и театрализованными представлениями — рассматривается возможность перекрытия движения всех видов транспорта на площади Победы в период с 09:00 часов 1 августа до 08:00 часов 6 августа», — сообщила заместитель председателя правительства Омской области Татьяна Вижевитова.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, расходы на 300-летие Омска распоряжением председателя правительства РФ урезали с 19,3 млрд до 673 млн рублей. Из плана подготовки к юбилею исключили финансирование ряда объектов. В частности, под сокращение попали 933,6 млн рублей на строительство Красногорского гидроузла; 5,6 млн на строительство метро; 80 млн на реконструкцию омского цирка; 154,2 млн на строительство поликлиники в Кировском округе; 11,1 млрд на объекты инженерной инфраструктуры и так далее.

При этом в мэрии Омска заверили, что сокращение «не затрагивает объекты, которые реально строятся и должны быть сданы в этом году».