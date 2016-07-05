Пекин, 5 июля, 2016, 06:17 — ИА Регнум. Китайский военный эксперт Цао Вэйдун, выступая на центральном телеканале КНР ССTV, заявил, что новейший ракетный эсминец проекта 052D войдет в состав флота в ближайшие недели.

news.cyol.com Ракетный эсминец проекта 052D

«Нет сомнений в том, что корабль практически полностью готов к вводу в эксплуатацию. Весной завершились ходовые испытания, в настоящее время, вероятнее всего, инженеры «дорабатывают» корабль, а техники устраняют возникшие неисправности. В ближайшие недели ВМС НОАК пополнится еще на один корабль проекта 052D», — заявил военный эксперт.

Цао Вэйдун отметил, что китайские корабли значительно превосходят по всем характеристикам своих ближайших конкурентов — японских ракетных эсминцев класса Atago, южнокорейских SeJong и американских ракетных крейсеров класса Arleigh Burke, пишет «Чжунго жибао».

Все корабли проекта 052D отличаются широким спектром защитных средств. Новый эсминец будет способен поражать воздушные, надводные и подводные цели. Еще одной особенностью судна является его низкая радиолокационная заметность, что обеспечивает значительное превосходство в морских операциях.

По мнению Цао Вэйдуна, Китай должен срочно увеличить количество ракетных эсминцев, которые выступают главным защитным механизмом для авианосцев, строительство которых КНР планирует расширить к 2030 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 14 декабря на причале военно-морской базы ВМС КНР в г. Санья, провинция Хайнань, состоялась торжественная церемония ввода в состав военного флота КНР самого современного эсминца «Хэфэй». «Хэфэй» стал третьим кораблем проекта 052D: в марте 2014 г, на воду был спущен эсминец «Куньмин», в августе 2015 г. в состав флота был введен второй корабль — ракетный эсминец «Чанша».